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Motorine büyük zam yolda

Motorin fiyatlarına 20 Ocak gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam bekleniyor.

Ekonomi
  • 19.01.2024 09:24
  • Giriş: 19.01.2024 09:24
  • Güncelleme: 19.01.2024 09:29
Motorine büyük zam yolda
Fotoğraf: Pixabay

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.06 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.87 liradan satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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