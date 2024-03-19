Motorine büyük zam yolda

Motorin fiyatlarına 20 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Brent petrolün fiyatı 87 dolara çıkarken, bu gelişme akaryakıt rafineri marjlarının da artışına yol açtı. Bu etkilerin doğrudan yansıması olarak, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına önemli bir zam yapılması bekleniyor.

Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 41.99 TL

Motorin litre fiyatı: 41.83 TL

LPG litre fiyatı: 21.43 TL

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 42.08 TL

Motorin litre fiyatı: 41.90 TL

LPG litre fiyatı: 21.95 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.83 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL

Motorin litre fiyatı: 42.91 TL

LPG litre fiyatı: 21.51 TL