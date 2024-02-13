Motorine dev zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma LPG, benzin ve motorin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün geceden itibaren motorine 2.56 TL zam geldi. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aştı.

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Fotoğraf: AA

Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansımaya devam ediyor. 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2.56 TL zam geldi. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aştı. İstanbul'da akaryakıt fiyatları



İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 39,29 TL



İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 44,20 TL



İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,41 TL



İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 39,38 TL



İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 44,27 TL



İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,15 TL Ankara akaryakıt fiyatları



Benzin fiyatı: 40,07 TL



Motorin fiyatı: 45,01 TL



LPG fiyatı: 20,59 TL İzmir akaryakıt fiyatları



Benzin fiyatı: 40,30 TL



Motorin fiyatı: 45,23 TL



LPG fiyatı: 20,62 TL *** AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.