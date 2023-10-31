Motorine indirim geldi

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 57 kuruş indirim geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,06 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 35,09 satılıyor.