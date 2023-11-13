Motorine indirim geldi

Motorine bugünden itibaren 1 lira 64 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu akşam gece yaraısından itibaren 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olan indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

ANKARA

Motorin fiyatı: 39,54 TL

Benzin fiyatı: 30,75 TL

LPG fiyatı: 16,29 TL

İSTANBUL

Benzin: 34,10 TL

Motorin: 35,98 TL

LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 39,53 TL

Benzin fiyatı: 31,85 TL

LPG fiyatı: 16,00 TL

Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,10 TL, Ankara’da 30,75 TL, İzmir’de 31,85 TL seviyesinde bulunuyor.