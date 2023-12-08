Motorine indirim geldi

Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruşluk indirim oldu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi.

Motorinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim olmuştu.

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere de 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha geldi.