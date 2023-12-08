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Motorine indirim geldi

Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruşluk indirim oldu.

Güncel
  • 08.12.2023 07:59
  • Giriş: 08.12.2023 07:59
  • Güncelleme: 08.12.2023 08:01
Motorine indirim geldi
Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi.

Motorinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim olmuştu.

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere de 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha geldi.

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