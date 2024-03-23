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Motorine indirim geldi

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geldi.

Ekonomi
  • 23.03.2024 08:57
  • Giriş: 23.03.2024 08:57
  • Güncelleme: 23.03.2024 09:11
Kaynak: Haber Merkezi
Motorine indirim geldi
Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin grubunda bugün itibarıyla 1 liralık indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.

Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 43.45 TL
Motorin litre fiyatı: 42.02 TL
LPG litre fiyatı: 22.47 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 43.36 TL
Motorin litre fiyatı: 41.95 TL
LPG litre fiyatı: 21.93 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.22 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 22.37 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.44 TL
Motorin litre fiyatı: 43.06 TL
LPG litre fiyatı: 22.01 TL

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