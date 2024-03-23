Motorine indirim geldi

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geldi.

Ekonomi 23.03.2024 08:57 Giriş: 23.03.2024 08:57

Güncelleme: 23.03.2024 09:11 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Freepik