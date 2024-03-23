Motorine indirim geldi
Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorin grubunda bugün itibarıyla 1 liralık indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.
21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa yakası
Benzin fiyatı: 43.45 TL
Motorin litre fiyatı: 42.02 TL
LPG litre fiyatı: 22.47 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 43.36 TL
Motorin litre fiyatı: 41.95 TL
LPG litre fiyatı: 21.93 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.22 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 22.37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.44 TL
Motorin litre fiyatı: 43.06 TL
LPG litre fiyatı: 22.01 TL