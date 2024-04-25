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Motorine indirim geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Motorinin litresine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruş indirim yapıldı.

Ekonomi
  • 25.04.2024 08:26
  • Giriş: 25.04.2024 08:26
  • Güncelleme: 25.04.2024 08:27
Motorine indirim geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı
Fotoğraf: AA

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

25 Nisan 2024 Perşembe yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) 1 lira 17 kuruş indirim geldi. 

İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 16 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 62 kuruştan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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