Motorine indirim geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Motorinin litresine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruş indirim yapıldı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

25 Nisan 2024 Perşembe yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) 1 lira 17 kuruş indirim geldi.

İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 16 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 62 kuruştan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.