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Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 7 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 92 kuruşluk indirim bekleniyor.

Ekonomi
  • 06.10.2023 08:25
  • Giriş: 06.10.2023 08:25
  • Güncelleme: 06.10.2023 08:28
Motorine indirim geliyor
Fotoğraf: AA

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında değişkenlik göstermesine sebep oluyor.

Gece yarısı itibarıyla benzinde 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi gerçekleşirken, motorinde ise 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruşluk indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Benzine indirim geldi
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