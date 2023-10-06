Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 7 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 92 kuruşluk indirim bekleniyor.

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Fotoğraf: AA