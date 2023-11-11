Motorine indirim geliyor

Motorine pazartesi gününden itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Benzin fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.

Motorinin litre fiyatına pazartesi gününden itibaren 1 lira 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzin fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.

T24'ün sektör kaynaklarından edindiği bilgiye dayandırdığı habere göre indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,38 TL’ye, Ankara’da 36,96 TL’ye, İzmir’de 37,14 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,20 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.