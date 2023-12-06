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Motorine indirim geliyor

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Ekonomi
  • 06.12.2023 09:57
  • Giriş: 06.12.2023 09:57
  • Güncelleme: 06.12.2023 09:59
Motorine indirim geliyor
Fotoğraf: AA

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. 

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor. 

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,64 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,53 liradan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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