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Motorine indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma LPG, benzin ve motorin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 1 Mart'tan itibaren motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Ekonomi
  • 29.02.2024 09:17
  • Giriş: 29.02.2024 09:17
  • Güncelleme: 29.02.2024 09:30
Motorine indirim geliyor
Fotoğraf: AA

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında değişkenlik göstermesine sebep oluyor.

NTV'nin haberine göre; motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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