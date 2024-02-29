Motorine indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma LPG, benzin ve motorin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 1 Mart'tan itibaren motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

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Fotoğraf: AA