Motorine indirim geliyor
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma LPG, benzin ve motorin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 1 Mart'tan itibaren motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında değişkenlik göstermesine sebep oluyor.
NTV'nin haberine göre; motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.