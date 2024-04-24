Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor.

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Fotoğraf: AA