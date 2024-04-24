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Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor.

Ekonomi
  • 24.04.2024 09:11
  • Giriş: 24.04.2024 09:11
  • Güncelleme: 24.04.2024 09:13
Motorine indirim geliyor
Fotoğraf: AA

Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.

25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 16 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 62 kuruştan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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