Motorine yine zam geliyor

22 Ağustos'ta geçerli olmak üzere motorine 1 lira zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin 22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 36,83 liradan, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.

Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine 18 Ağustos Cuma günü 1 TL 52 kuruş indirim yapılmıştı.