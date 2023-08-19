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Motorine yine zam geliyor

22 Ağustos'ta geçerli olmak üzere motorine 1 lira zam bekleniyor.

Güncel
  • 19.08.2023 10:31
  • Giriş: 19.08.2023 10:31
  • Güncelleme: 19.08.2023 10:35
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Motorine yine zam geliyor
Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin 22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira zam bekleniyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 36,83 liradan, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.

Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine 18 Ağustos Cuma günü 1 TL 52 kuruş indirim yapılmıştı. 

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