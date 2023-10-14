Motorine zam bekleniyor

Motorine 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

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Fotoğraf: Freepik

7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 8. gününde devam ediyor. İsrail-Filistin çatışmalarının şiddetlenmesiyle birlikte fırlayan petrol fiyatları, akaryakıttaki zamda etkili oldu. 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam bekleniyor. Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7’lik artışla 90 doları aşmıştı. Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,58 TL’ye, Ankara’da 40,16 TL’ye, İzmir’de 40,34 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 33,64 TL, Ankara’da 34,27 TL, İzmir’de 34,38 TL seviyesinde bulunuyor.