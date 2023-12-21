Motorine zam bekleniyor

Motorine 22 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruş zam bekleniyor.

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Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. NTV'nin haberine göre, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,54 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34,50 liradan satılıyor.