Motorine zam bekleniyor
Motorine 22 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,54 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 34,50 liradan satılıyor.
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