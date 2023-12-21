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Motorine zam bekleniyor

Motorine 22 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruş zam bekleniyor.

Güncel
  • 21.12.2023 09:49
  • Giriş: 21.12.2023 09:49
  • Güncelleme: 21.12.2023 09:52
Motorine zam bekleniyor
Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,54 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,50 liradan satılıyor.

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