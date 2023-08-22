Motorine zam geldi
Akaryakıta yeni bir zam daha yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL zam geldi. Böylece motorin İstanbul'da 37,80 liraya yükseldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından (22 Ağustos) geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.
Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37,80 TL'ye, Ankara'da 38,36 TL'ye, İzmir'de ise 38,52 TL'ye yükseldi.
Benzin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,74 TL, Ankara'da 38,28 TL, İzmir'de 38,38 TL seviyesinde bulunuyor.