Motorine zam geldi

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.

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Fotoğraf: AA

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Önceki gün benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapılmıştı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre: İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.