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Motorine zam geldi

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.

Güncel
  • 22.12.2023 06:48
  • Giriş: 22.12.2023 06:48
  • Güncelleme: 22.12.2023 06:50
Motorine zam geldi
Fotoğraf: AA

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Önceki gün benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapılmıştı.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.

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