Motorine zam geldi: LPG'ye de bekleniyor

Akaryakıt zamları durmadan devam ediyor. Motorine yapılan 1 lira 7 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıdı. LPG’ye ise 2 Ağustos Çarşamba günü 2 liralık zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar, benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 36.39 liraya, Ankara'da 36.88 liraya, İzmir'de 37.07 liraya, Bursa'da 36.93 liraya, Adana'da 37.33 liraya, Diyarbakır'da ise 37.53 liraya yükseldi.

Son zammın ardından motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 88 yükselmiş oldu.

LPG'YE DE ZAM BEKLENİYOR



Öte yandan LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.