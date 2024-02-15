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Motorinin ardından benzine de zam geldi

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma LPG, benzin ve motorin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzine de 1 lira 79 kuruş zam geldi.

Ekonomi
  • 15.02.2024 06:48
  • Giriş: 15.02.2024 06:48
  • Güncelleme: 15.02.2024 06:52
Motorinin ardından benzine de zam geldi
Fotoğraf: AA

Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geldi.

Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam yapıldı.

Gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu. Ankara'da ise 41 lira 92 liraya yükseldi.

Dün gece de motorine yapılan zamla fiyatlar 2 lira 56 kuruş artmış, İstanbul'da motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aşmıştı.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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