Motosiklete çarpan beton mikseri sürücüsü tutuklandı

Kastamonu’da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı kazada motosiklete çarpan beton mikserinin sürücüsü tutuklandı.

Kastamonu’da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı kazada motosiklete çarpan beton mikserinin sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu Batı Çevreyolu Polis Ormanı mevkii Karabük istikametinde meydana geldi. Akın K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri ile aynı istikamette seyir halinde olan Türkiye Judo Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Cemalettin Durukan Karabudak yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Seda Sönmez ağır yaralandı. Yaralılardan judo sporcusu Seda Sönmez hayatını kaybetti, Türkiye Judo Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Cemalettin Durukan Karabudak’ın ise Kırıkkale’de tedavisi sürüyor.

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Akın K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Akın K. tutuklandı.