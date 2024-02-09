Motosikletle seyir halindeyken silahla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de motosikletle seyir halindeyken silahla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti. Fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıot köyünden ilçe merkezine doğru giden 35 yaşındaki Şakir Aydın ve 24 yaşındaki Tayfun Avcı'nın bulunduğu motosiklete ana yola yaklaştıklarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Silah seslerini duyan yurttaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Şakir Aydın'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Tayfun Avcı da kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.