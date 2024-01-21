Mourinho'dan Suudi Arabistan iddiasına yanıt
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, hakkındaki Suudi Arabistan iddialarını reddetti.
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkındaki "Suudi Arabistan'da takım çalıştıracak" iddialarını yalanladı.
Gazeteci Pedro Morata, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile Mourinho hakkında ortaya atılan Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab FC'yi çalıştıracağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Morata, Mourinho hakkında "Şu anda beklemede ve sakin, kendisini motive edecek bir seçeneği bekliyor" paylaşımında bulundu
Me acaba de confirmar— 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚 ®️ (@pedro_morata) January 21, 2024
Jose Mourinho @josemourinhotv
que no va a entrenar al @AlShababSaudiFC
En este momento está en stand-by y tranquilo a la espera de una opción que le motive. pic.twitter.com/KZpFrEebZP
Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz günlerde Serie A temsilcilerinden Roma'daki görevinden alınmıştı.