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Mourinho'dan Suudi Arabistan iddiasına yanıt

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, hakkındaki Suudi Arabistan iddialarını reddetti.

Spor
  • 21.01.2024 14:53
  • Giriş: 21.01.2024 14:53
  • Güncelleme: 21.01.2024 15:03
Kaynak: Spor Servisi
Mourinho'dan Suudi Arabistan iddiasına yanıt
Fotoğraf: AA

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkındaki "Suudi Arabistan'da takım çalıştıracak" iddialarını yalanladı. 

Gazeteci Pedro Morata, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile Mourinho hakkında ortaya atılan Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab FC'yi çalıştıracağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Morata, Mourinho hakkında "Şu anda beklemede ve sakin, kendisini motive edecek bir seçeneği bekliyor" paylaşımında bulundu

Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz günlerde Serie A temsilcilerinden Roma'daki görevinden alınmıştı. 

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