Mozart Akademi, 'Annie’yi seyirciyle buluşturuyor

Harry Potter operası ve Jessy müzikali gibi eserleri Türkiye’de sahneye taşıyan Mozart Akademi, dünyanın en ünlü çocuk müzikalleri arasında yer alan Annie’yi seyirciyle buluşturuyor.

19 Aralık Salı günü Besa Cevahir Sahnesi’nde gerçekleştirilecek gösterinin yönetmenliğini Ersin Ayhan yapıyor.

Canlı orkestra eşliğinde canlı seslendirilecek müzikalin kadrosunda Devlet Opera/Bale Solist ve orkestra sanatçılarıyla çocuk oyuncular yer alıyor.

Çocuk korosu şefliğini Kübra Şenyaylar’ın, orkestra şefliğini Masis Aram Gözbek’in yaptığı gösteride koreografi Murat Ersoyluoğlu’na ait.

Mozart Akademi Genel Sanat Yönetmeni İlhan Cinpir, “Annie Müzikal’i yetimhaneye bırakılmış, anne ve babasını arayan, bir çocuğun hikayesi, konusu ve müzikleri gereği hem çocuklar için hem de büyüklere hitap ettiği için dünyanın en çok sahnelenen ikinci müzikali olma özelliği taşıyor. Duygu dolu bir hikayesiyle insanın içini ısıtan izleyenleri günümüz koşuşturmasında alarak yetim bir çocuğun saf ve temiz dünyasına götürerek, unutulmaz anlar yaşatacak bir Broadway masalı" dedi.

Türkiye'de nitelikli çocuk projelerinin çok az olduğunu belirten Cinpir, ailelerin hep birlikte izleyebileceği kaçırılmayacak bir etkinlik olduğunu belirtiyor.

KREATİF KADRO

Yazan: Thomas Meehan

Müzik: Charles Strouse

Libretto : Martin Charnin

Yönetmen: Ersin Ayhan

Şef: Masis Aram Gözbek

Koreograf: Murat Ersoyluoğlu

Dekor Tasarım: Tayfun Çebi

Işık Tasarım: Yüksel Aymaz

Koro Şefi: Fatma Cinpir

Çocuk Korosu Şefi: Kübra Şenyaylar

Oyuncu Koçu: Seza Yeğin

Repetitör: Yücel Emre Kaynarsu

Türkçe Şarkı Sözleri: Zeynep Talu, Erşah Gülerbaşlı

Genel Sanat Yönetmeni: İlhan Cinpir

ÇOCUK OYUNCULAR

July: Ela Han Özçelik

Pepper: İpek Sönmezışık

Molly: Eliz Dağdağan

Duffy: Hayal Akbulut

John: Can Yazıcı

Betty: Zeynep Derin Yorgancı

Kate: İpek Kahraman

Matilda: Şehrazat Mira Saraç

Suzie: Zeynep Toker

Tessie: Gezi Nar Korum

ÇOCUK KOROSU

Asya Chloe Kelly

Ceren Karadağ

Derin Borovalı

İdil Çamsar

Lara Tulunay