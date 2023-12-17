Mozart Akademi, 'Annie’yi seyirciyle buluşturuyor
Harry Potter operası ve Jessy müzikali gibi eserleri Türkiye’de sahneye taşıyan Mozart Akademi, dünyanın en ünlü çocuk müzikalleri arasında yer alan Annie’yi seyirciyle buluşturuyor.
19 Aralık Salı günü Besa Cevahir Sahnesi’nde gerçekleştirilecek gösterinin yönetmenliğini Ersin Ayhan yapıyor.
Canlı orkestra eşliğinde canlı seslendirilecek müzikalin kadrosunda Devlet Opera/Bale Solist ve orkestra sanatçılarıyla çocuk oyuncular yer alıyor.
Çocuk korosu şefliğini Kübra Şenyaylar’ın, orkestra şefliğini Masis Aram Gözbek’in yaptığı gösteride koreografi Murat Ersoyluoğlu’na ait.
Mozart Akademi Genel Sanat Yönetmeni İlhan Cinpir, “Annie Müzikal’i yetimhaneye bırakılmış, anne ve babasını arayan, bir çocuğun hikayesi, konusu ve müzikleri gereği hem çocuklar için hem de büyüklere hitap ettiği için dünyanın en çok sahnelenen ikinci müzikali olma özelliği taşıyor. Duygu dolu bir hikayesiyle insanın içini ısıtan izleyenleri günümüz koşuşturmasında alarak yetim bir çocuğun saf ve temiz dünyasına götürerek, unutulmaz anlar yaşatacak bir Broadway masalı" dedi.
Türkiye'de nitelikli çocuk projelerinin çok az olduğunu belirten Cinpir, ailelerin hep birlikte izleyebileceği kaçırılmayacak bir etkinlik olduğunu belirtiyor.
KREATİF KADRO
Yazan: Thomas Meehan
Müzik: Charles Strouse
Libretto : Martin Charnin
Yönetmen: Ersin Ayhan
Şef: Masis Aram Gözbek
Koreograf: Murat Ersoyluoğlu
Dekor Tasarım: Tayfun Çebi
Işık Tasarım: Yüksel Aymaz
Koro Şefi: Fatma Cinpir
Çocuk Korosu Şefi: Kübra Şenyaylar
Oyuncu Koçu: Seza Yeğin
Repetitör: Yücel Emre Kaynarsu
Türkçe Şarkı Sözleri: Zeynep Talu, Erşah Gülerbaşlı
Genel Sanat Yönetmeni: İlhan Cinpir
ÇOCUK OYUNCULAR
July: Ela Han Özçelik
Pepper: İpek Sönmezışık
Molly: Eliz Dağdağan
Duffy: Hayal Akbulut
John: Can Yazıcı
Betty: Zeynep Derin Yorgancı
Kate: İpek Kahraman
Matilda: Şehrazat Mira Saraç
Suzie: Zeynep Toker
Tessie: Gezi Nar Korum
ÇOCUK KOROSU
Asya Chloe Kelly
Ceren Karadağ
Derin Borovalı
İdil Çamsar
Lara Tulunay