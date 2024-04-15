MSB: ABD'ye ait uçaklarla yapılacak eğitimlerin son gelişmelerle ilgilisi yok

MSB'den yapılan açıklamaya göre, 15-17 Nisan tarihlerinde Türkiye hava sahasında ABD ile yapılacak olan eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisinin olmadığı açıklandı.

Güncel 15.04.2024 13:50 Giriş: 15.04.2024 13:50

Güncelleme: 15.04.2024 13:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: ANKA