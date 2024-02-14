MSB: Araç kazasında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari-Şırnak otoyolunda yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Hakkari-Şırnak otoyolunda meydana gelen kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.