MSB Bakanı Güler: 15 Temmuz'dan beri FETÖ nedeniyle 23 bin 971 kişi ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda, "FETÖ ile mücadelemiz de amansız bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri görüşüldü. Bütçeler üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hükümet adına bütçeleri üzerinde söz aldı. Bakan Güler'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"SOSYAL MEDYADA HUDUTLARIMIZA AİT GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız yoğun ve kademeli emniyet sistemimiz ile korunmakta; hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilmektedir. Dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden olan hudut güvenlik sistemimiz birçok ülkeyle yerinde görülmek suretiyle örnek alınmaktadır. Buna rağmen sosyal medya platformlarında hudutlarımıza ait servis edilen bazı görüntüler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Kimsenin şüphesi olmasınki hudutları namusu bilen Mehmetçik bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir başarı ve özveriyle görevini yerine getirecektir.

"BU YILIN BAŞINDAN İTİBAREN 2 BİN 67 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için tüm terör örgütlerine karşı verilen bu mücadelede destansı başarılar kazanan kahraman Mehmetçiğimiz başarılarına her geçen gün yenilerini eklemektedir. Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Suriye ve Irak'taki tüm operasyonlarımız Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkımız doğrultusunda komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilmektedir. Operasyonların planlanması ve icrasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır.

"15 TEMMUZ'DAN BU YANA 23 BİN 971 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ"

FETÖ ile mücadelemiz de amansız bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir. Her an bu hain örgütle mücadelemiz iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek tavizsiz bir şekilde ve kararlı bir şekilde devam edecektir.