MSB, bir askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üste, Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir açıklama yaparak, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."