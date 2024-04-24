MSB'den 24 Nisan paylaşımı: "Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan 24 Nisan mesajında, “Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz” dendi. MSB, geçen yıl da benzer bir paylaşım yapmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 24 Nisan'da geçen yılki paylaşımına benzer bir paylaşım yaptı.

Ermeni halkının acılarından söz etmeyen MSB, "Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz. 'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Sözde Ermeni Soykırımı" olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KjpG6HQKA6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2024

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ermeni soykırımının başlangıcı olarak kabul edilen 24 Nisan 1915'in 109. yıl dönümünde Türkiye Ermeniler Patriği Sahag Maşalyan'a gönderdiği mektubunda, "Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri bugün bir kez daha saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum" demişti.

Erdoğan mektubunu, "Çatışmalar, isyanlar, çete hareketleri ve tedhiş eylemleri nedeniyle vefat eden, şehit edilen Osmanlı toplumunun tüm mensuplarına da Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” sözleriyle noktalamıştı.