MSB'den, "ABD uçakları İncirlik'ten İsrail'e silah taşıdı" iddiasına ilişkin açıklama

MSB kaynakları, "İncirlik'e inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı" iddiasına ilişkin, "Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta "Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Aktürk, "Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Aktürk, çatışmalara yönelik 4 günlük insani ara ilanı konusunda varılan mutabakatı da "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirerek, şunları söyledi:

"Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın, Gazze'deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz, barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz."

"İNCİRLİK'TEN İSRAİL'E SİLAH YARDIMI" İDDİASI

"İncirlik'e inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı" iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, "Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki duruşu bellidir" yanıtını verdi.

Kaynaklar, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik algı çalışmalarına karşı dikkatli olunması ve bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.