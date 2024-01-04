MSB'den bedelli askerlik ücreti hakkında açıklama

MSB, bedelli askerlik ücreti hakkında, "2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Memur maaşlarına yapılan zamlar sonrası bedelli askerlik ücretine ilişkin son rakamın nasıl olacağına ilişkin bir soruya MSB kaynakları, şu yanıtı verdi: "Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır."

YENİ ÜCRET NE KADAR HESAPLANDI?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti.

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 49.25 oldu. Böylece bedelli askerlik ücretine yapılacak zam, bu oranda olacak.

Buna göre 122 bin 351 lira olan bedelli askerlik ücreti, yüzde 49.25 zam ile birlikte 182 bin 608 TL olarak hesaplandı.