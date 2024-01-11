MSB'den bedelli askerlik ve akıllı telefon açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündemdeki konulara dair sorulara yanıt verdi. Açıklamada harekat bölgelerinde askerlerin cep telefonu kullanımına ilişkin, "Akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır" denildi. MSB, yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili de açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlandığını belirten MSB, "Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur." açıklamasında bulundu. Bakanlık, 8 Ocak tarihinden itibaren ise bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını duyurdu.

Faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştiren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımını yasakladığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır" denildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyon bölgelerinde akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte bazı güvenlik zafiyetlerinin ortaya çıktığını söylemiş, "Bu konuda devletimizin artık harekete geçmesi gerektiği inancındayım" demişti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

MSB, yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili de açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlandığınıbelirten MSB, "Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, 8 Ocak tarihinden itibaren ise bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını duyurdu.

TUZLA PİYADE OKULU AÇIKLAMASI

Bakanlık kaynakları tarafından, Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım törenlerinde bazı askerlerin Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini takmayı reddetmesine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanıp toplanmadığına ilişkin soruya şu yanıt verildi:

"Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu ocak ayı ikinci yarısında toplanacak olup, inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyuyla paylaşılacaktır."

ASKERİ PERSONELİN AKILLI TELEFON KULLANIMINA İLİŞKİN TEDBİRLER

Operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımına ilişkin ne tür tedbirler alındığına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlanmıştır. Bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."​​​​​​​