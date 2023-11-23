MSB'den 'Eurofighter’lar ikinci el olacak' iddiasına ilişkin açıklama

MSB kaynakları, alınması planlanan "Eurofighter" uçakların ikinci el olacağı iddiasını yalanladı.

"İkinci el Eurofighter alınacağı" iddiasına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına için öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını ve süreci takip ettiklerini bildirdi.

İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter uçağının da incelendiğini aktaran kaynaklar, iddiaları da yalanladı.

AA’nın aktardığına göre MSB kaynaklarının açıklaması şöyle:

"F16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Eurofighter tedariki konusu bugün iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer almaktadır. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya'nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Türkiye olarak ilk aşamada 20, daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu."