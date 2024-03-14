MSB'den F-35 açıklaması: Ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz

MSB kaynakları, "F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN’a odaklanmamız lazım" dedi. Eurofighter teminine yönelik ise, Birleşik Krallık ve Alman yetkililerle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakanlık kaynakları, F-35 ve Eurofighter alımları konusunda mesajlar verdi.

F-35 PROGRAMINA DÖNÜŞ YOK

Kaynaklar, Türkiye'nin F-35'e geri dönüp dönmeyeceğine dair sorular üzerine, "Şu an için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN’a odaklanmamız lazım" şeklinde konuştu.

İngiltere'den talep edilen Eurofighter Typhoon savaş uçaklarındaki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmelerini sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız" cevabını verdi.