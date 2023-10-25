MSB'den hava harekatı açıklaması: 19 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini ve 19 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ta Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini ve 19 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 25 Ekim 2023 saat 21.00’de hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtda, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."