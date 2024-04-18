MSB'den 'İncirlik' kararı: İsmi değiştirildi!
MSB'den yapılan açıklamada "İncirlik/Adana'da bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir" denildi.
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Adana İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın adının 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildiğini açıkladı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, konuştu.
Tuğamiral Aktürk "İncirlik/Adana’da bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir" dedi.