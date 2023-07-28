MSB duyurdu: Ağustos, eylül ve ekim için askerlik yerleri belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı(MSB) askerlik yerlerinin belli olduğunu duyurdu. Askerlik yerlerine yönelik MSB'den "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" denildi.
Yükümlüler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak askerlik sevk ve celp tarihlerini öğrenebilecek.
Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2023
Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Ayrıntılar için https://t.co/gq6J6u1V6j#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EbTyMJeURN