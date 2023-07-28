MSB duyurdu: Ağustos, eylül ve ekim için askerlik yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) askerlik yerlerinin belli olduğunu duyurdu. Askerlik yerlerine yönelik MSB'den "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" açıklaması yapıldı.

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Fotoğraf: AA