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MSB duyurdu: Ağustos, eylül ve ekim için askerlik yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) askerlik yerlerinin belli olduğunu duyurdu. Askerlik yerlerine yönelik MSB'den "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" açıklaması yapıldı.

Güncel
  • 28.07.2023 10:37
  • Giriş: 28.07.2023 10:37
  • Güncelleme: 28.07.2023 10:44
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MSB duyurdu: Ağustos, eylül ve ekim için askerlik yerleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanlığı, ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" denildi.

Yükümlüler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak askerlik sevk ve celp tarihlerini öğrenebilecek.

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