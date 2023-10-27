MSB duyurdu: Askerlik yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askerlik yerlerinin belli olduğunu duyurdu. Askerlik yerlerine yönelik MSB'den "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü, askerlik yerleri seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıkladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

31 Ağustos'a kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-Devlet'te konuya ilişkin bilgilere erişebiliyorlar.

e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklanıyor. Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, çıkacak olan linke tıklanması gerekiyor.



Linkin tıklanmasının ardından çıkacak "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

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