MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 1 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta operasyon bölgesinde 1 askerin hayatını kaybettiğini 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 03 Şubat 2024 tarihinde "taciz atışı sonucu" Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in hayatını kaybettiği 2 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Irak’ın kuzeyindeki harekât bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.



Yaralılarımız derhâl hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."