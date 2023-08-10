MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaşamını yitiren asker sayısı 6'ya yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, yaralanan ve hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaşamını yitiren asker sayısı 6'ya yükseldi.

Yaralanan ve hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin ardından, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in de yaşamını yitirdiği olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde taciz ateşi sonucu; Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek yaşamını yitirmiş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmıştı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ ve Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.