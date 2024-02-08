MSB kaynaklarından F-16 açıklaması

ABD Kongresi’ne sunulan ve Türkiye’ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan öneriye ilişkin soruyu yanıtlayan MSB kaynakları, “Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD’nin Türkiye’ye yapacağı F-16 satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık kaynakları, ABD Kongresi’ne sunulan ve Türkiye’ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan öneriyle ilgili, “Kongre’deki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 26 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’ye yönelik azami 23 milyar dolarlık F-16 Blok 70 tedarikini ilişkin bildirimi yayınlamış, ABD Kongresi’nin onayına sunulan tedarike yönelik olarak Senato’dan itiraz gelmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, satışın engellenmesi için Senato Dış ilişkiler Komisyonu’na bir karar tasarısı sundu. Öncelikle Dış İlişkiler Komisyonu’nda diğer senatörlerin tasarıya destek vermesi gerekiyor.

Paul bir süre önce de Mısır’a silah satışının engellenmesi için aynı şekilde Senato Dış ilişkiler Komisyonu’na karar tasarısı sunmuştu. Paul'un Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun bir üyesi olarak böyle bir tasarı sunma hakkı bulunuyor ancak tasarının bir sonuca varma ihtimali oldukça düşük görülüyor.

Joe Biden yönetimi, 25 Ocak’ta Kongre’ye satış için bildirimde bulunmuştu. İtiraz için 15 günlük süre yarın (9 Şubat) doluyor.