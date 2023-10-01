MSB: Metina, Hakurk, Kandil ve Gara'da hava harekatı icra edilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Irak’ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 1 Ekim 2023 saat 21.00’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir.”