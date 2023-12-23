MSB: "Pençe Kilit Harekat bölgesinde 6 askerimiz daha şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ta süren Pençe-Kilit Harekatı'nda üs bölgesine düzenlenen saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.



Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale… pic.twitter.com/gl4h1vaK6i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."