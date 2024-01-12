MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı'nda 9 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza… pic.twitter.com/8wvVJ1nUL2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024

ALİ YERLİKAYA: YANILTICI BİLGİ YAYAN HESAPLAR HAKKINDA ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, provakatif paylaşımlara yönelik inceleme başlatıldığını söyledi. Yerlikaya, "Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak" Terör örgütünü öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır." dedi.