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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

Güncel
  • 19.03.2024 15:27
  • Giriş: 19.03.2024 15:27
  • Güncelleme: 19.03.2024 15:31
Kaynak: AA
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını bildirdi. 

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. ​​​​​​​Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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