MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta devam eden "Pençe-Kaplan" operasyonunda bir askerin araç kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.