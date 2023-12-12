MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde düzenlenen saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Eril Alperen EMİR şehit olmuştur."

Güncel 12.12.2023 22:08 Giriş: 12.12.2023 22:08

Güncelleme: 12.12.2023 22:14 Kaynak: Haber Merkezi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde düzenlenen saldırı neticesinde bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Eril Alperen EMİR şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."