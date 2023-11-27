MSB: Pençe-Kilit operasyonunda 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün yaşamını yitirdiğini, iki askerin de yaralandığını bildirmişti. Bakanlık'tan yapılan son açıklamada yaralı askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın da hayatını kaybettiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan ilk açıklamada , "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

Bakanlık, bir süre sonra yaptığı diğer açıklamada ise saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın da tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.