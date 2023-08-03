MSB: Şile'de bulunan 28 top mermisinin 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Şile açıklarında tespit edilen 28 top mermisinin 2. Dünya Savaşı’ndan kaldığının değerlendirildiği belirtildi. Top mermisinden 11'inin çıkarıldığını, kalanların yerinde kontrollü olarak imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Sahil Güvenlik tarafından 29 Temmuz'da Şile Sofular Halk Plajı açığında bulunan mühimmata ilişkin de bilgilendirmede bulunan Aktürk, "Bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır. Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Söz konusu mühimmattan çıkarılabilecek durumdaki 11 tanesi çıkarılarak SAS Grup Komutanlığı'na getirilmiş, 17 tanesi ise kontrollü olarak dün yerinde imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.