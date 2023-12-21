MSB: TSK'den ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım törenlerinde bazı askerlerin Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini takmayı reddetmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Açıklamada soruşturma evresinde gizlilik olduğu belirtilerek "TSK'den ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Millli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım törenlerinde bazı askerlerin Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini takmayı reddetmesi olayı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynaklar, olay neticesinde TSK'den ayırma cezası almış herhangi bir personelin bulunmadığını duyurdu.

Bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olay ve sonrasındaki iddialara ilişkin soru üzerine, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölümünün 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında gerçekleşen olayla ilgili derhal idari ve adli soruşturma başlatıldığının 23 Kasım'da Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda duyurulduğunu, 16 Aralık'ta da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından gerekli açıklamaların yapıldığını anımsattı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın dün (20 Aralık Çarşamba) açıklama yaptığını hatırlatan Bakanlık kaynakları, "Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA KAMUYA GİZLİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜR"

Bakanlık kaynakları, şöyle devam etti:

"Bahse konu olayda, milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla olaylara sebebiyet veren personel, TSK Disiplin Kanununun 29. Maddesi gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir.

Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir. Adli soruşturma kapsamında, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 157. Maddesinde belirtildiği üzere, soruşturma evresi, kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütülür. Dolayısıyla, adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesi uygun değildir. Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır."

KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayan Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip karar verileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Bakanlık kaynakları, sosyal medya platformlarında TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğuna ilişkin dile getirilen iddialar hakkında da "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini Anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.